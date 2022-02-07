Фойц стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске

Победитель показал результат 1 минута 42,69 секунды. Второе место занял француз Жоан Кларе (отставание 0,10 секунды), третье - Маттиас Майер из Австрии (+0,16). Российские спортсмены не были представлены в этой дисциплине.

Фойцу 34 года, на Играх в Пхёнчхане он стал серебряным призером в скоростном спуске и бронзовым призером в супергиганте. 31-летней Майер является олимпийским чемпионом в скоростном спуске (2014) и в супергиганте (2018). Для 41-летнего Кларе это первая олимпийская медаль в карьере.