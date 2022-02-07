Женская сборная России по хоккею крупно проиграла Канаде

Изначально матч был отложен на час, так как канадки не хотели выходить на лёд, поскольку российская команда не предоставила обновлённую информацию о результатах своих тестов на коронавирус. Позже команды вышли на игру в масках. При этом в третьем периоде россиянки и судьи уже были без масок, хотя представительницы Канады их не снимали.