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Олимпиада-2022
32 минуты назад

Медведева показала роскошный интерьер апартаментов в Пекине

Фигуристка сняла репортаж из квартиры на Олимпиаде — 2022.

Евгения Медведева редко показывает фото в домашнем интерьере. Спортсменка предпочитает не рассказывать о личной жизни и оставляет ее за кадром. Однако в этот раз фигуристка сделала исключение и опубликовала видео, записанное в интерьере квартиры в Японии.

Спортсменка прибыла на Олимпийские игры с рабочими целями. Во временных апартаментах расположена роскошная спальня, оснащенная современной техникой и выполненная в помпезном дизайне.

К слову, недавно мы писали, Загитова показала помпезный интерьер ванной в Пекине. Фигуристка редко показывает фото в домашнем интерьере. Спортсменка предпочитает не рассказывать о личной жизни и оставляет ее за кадром. Однако в этот раз фигуристка сделала исключение и опубликовала видео, записанное в интерьере квартиры в Японии.

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