«Там с мозгами беда!»: скандал со сборной России на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал инцидент перед матчем женских хоккейных сборных Канады и России на Олимпийских играх в Пекине.

«С что-то с головами у ИИХФ. Чисто помешательство. Пишут, что после коронавируса мозг отмирает. Видимо, кто-то в ИИХФ переболел и там с мозгами беда. Или психоз. Там болезнь прогрессирующая. Не знаю, что ИИХФ еще выкинет. Что вообще у людей в голове?», — цитирует Кожевникова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что сегодня канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России. Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках. В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Матч завершился разгромом российских хоккеисток со счетом 6:1. Это уже второе поражение россиянок в трех матчах на олимпийском турнире. Отечественные спортсменки занимают третье место в своей группе.

Хоккеистка сборной России Александра Вафина поделилась впечатлениями от игры в медицинской маске во время матча против Канады на Олимпиаде в Пекине.

«Да, непривычно, но я еще раз повторюсь, что сейчас такая ситуация. Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть, как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч», — сказала Вафина в эфире «Матч ТВ».

Журналистка канадского издания CBC Сара Дженкинс призвала исключить из олимпийской программы те виды спорта, где наблюдается доминирование одной страны. В частности, по её мнению, из программы Игр необходимо убрать фигурное катание, где доминирует Россия.

«Считаю, следует убрать из олимпийской программы все виды спорта, где доминируют те или иные страны. Не надо фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт надо убрать из-за Нидерландов. Бобслей — на выход, потому что его захватили немцы. И больше никаких лыжных гонок — из-за Норвегии. Стоит ли продолжать?», — написала она в своём «твиттере».

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Официальный сайт Международного олимпийского комитета пропустил сборную России при упоминании команд, которые участвуют в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

При выходе национальных команд на арену в официальной текстовой трансляции Игр объявлялись названия стран. Россию в этой трансляции не упомянули.

Церемония открытия состоялась 4 февраля в столице Китая. Россияне вышли на арену под 46-м номером. Знаменосцами российской команды стали Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал золотую медаль россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде», - цитирует Сальтведта «Чемпионат».

Он назвал «маленьким театром» и «пародией на вердикт» то, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Пекине, напомнив о допинговых скандалах на Играх в Ванкувере и Сочи.

Ранее американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц после победы Большунова задал россиянину вопрос о допинге.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал Херца провокатором и призвал лишать ему подобных аккредитации. Он напомнил, что у Большунова никогда не было проблем с допингом. По мнению парламентария, вопрос «был задан с целью оскорбить представителя российской команды».

Согласно прогнозу американской компании «Gracenote», Норвегия должна выиграть медальный зачет Олимпиады в Пекине, а Россия – занять третье место. Однако на данный момент российская сборная идет на первом месте по общему количеству медалей и на втором после Швеции по количеству золотых медалей.

Но есть и положительные моменты.

Еще до начала Олимпиады в Пекине можно было предвидеть конфликты между российской и украинской сборными. Взаимные претензии копятся давно, несмотря на то что отдельные спортсмены из двух соседних стран продолжают дружить и тепло общаться. Накануне ОИ-2022 Минспорта Украины посоветовало своим олимпийцам отказаться от интервью на русском языке, а также запретило им позировать на совместных с россиянами фото. Рассказываем, какие ситуации между россиянами и украинцами были замечены в Пекине на данный момент.

На Олимпиаде говорят только по-украински или по-английски

В Федерации биатлона Украины хоть и опровергали запрет на интервью на русском, но на деле в Пекине все выглядит иначе. Вот что говорил Дмитрий Губерниев в конце января: «Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус. И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более десяти лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у них будут большие проблемы, если они дадут нам интервью. Но они очень сильно хотят с нами говорить», — цитирует комментатора «РИА Новости».

В понедельник украинская фигуристка Анастасия Шаботова отказалась давать интервью российским журналистам. Но, когда корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов выкрикнул ей: «Настя — лучшая!», она мило улыбнулась.

А вот фигурист Иван Шмуратко говорил. Но на английском, когда ему задавали вопросы на русском языке: «На Олимпиаде мы общаемся только по-украински или по-английски. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу, — так это выполнять здесь мою работу».

Не аплодировали Кондратюку и Валиевой

К сожалению, во время командного турнира по фигурному катанию со стороны украинцев можно было заметить негатив по отношению к нашим спортсменам. Когда одиночник Марк Кондратюк закончил прокат, то сборная Украины была единственной, кто не аплодировал чемпиону России. То же самое случилось после проката Камилы Валиевой — после ее чистого выступления все соперники аплодировали стоя, но украинцы отказались. Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» резко прокомментировал эту ситуацию: «Они единственные, кто не аплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище».

А вот наша сборная соседей без аплодисментов не оставляла.

Тем не менее можно было увидеть и тех украинцев, которые относились к нашим журналистам доброжелательно и даже говорили на русском языке. Например, фигурист в танцах на льду Максим Никитин высказался о ситуации таким образом: «Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы».

Тренер украинской пары обвинила российские СМИ в подлости

Украинские фигуристы Артем Даренский и София Голиченко из парного катания также высказались о запрете говорить на русском языке. По их словам, им тяжело выполнять это требование: «Это наш выбор. Конкретно у нас тяжело получается говорить на украинском. Чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском. Из-за ковидных правил стараемся минимально контактировать со всеми странами».

Однако их тренер Лилия Батутина позже выступила с резким заявлением в адрес российских медиа. «Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР», ребята ответили:

«Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом» Это все, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки...», — написала Батутина на своей странице в Facebook.

Пост продержался недолго: Батутина быстро его удалила.

Перепалка украинца с Губерниевым: «Твое имя — лузер»

Более жесткий конфликт произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и одним из украинских журналистов. Как сообщает корреспондент «СЭ» Сергей Федоров, в медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 комментатор поругался с украинцем на английском языке. В результате перепалки российский журналист крикнул ему: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Позже мы позвонили Губерниеву, который подробнее рассказал о ситуации: «Абсолютная провокация, — сказал Губерниев «СЭ». — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал».

Украинский журналист эту историю комментировать отказался. Но хотелось бы верить, что на этом все инциденты в этой сфере в Пекине завершатся. Олимпиада точно не то место, где надо выяснять отношения и вспоминать старые обиды.

Газета The Wall Street Journal отметила активную поддержку российских олимпийцев со стороны болельщиков – издание увидело в этом политический подтекст.

В статье WSJ, как и во время летней олимпиады, с некоторым пренебрежением отзывается о российских спортсменах, а активность в поддержку российских атлетов, в том числе и со стороны болельщиков авторы связывают с политикой. Издание также упомняуло петицию, которую опубликовал фигурист Алексей Ягудин в поддержку олимпийцев из России. Он призвал ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским атлетам выступать под флагом России.

Тем временем в России все больше звезд присоединяется к кампании #wewillROCyou. Накануне вечером Дима Билан выпустил новый клип на песню «Ради побед». Песня и первая версия клипа были выпущены к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.

Кампанию #wewillROCyou поддерживали и в регионах. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Снежня России» в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек.