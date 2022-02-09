Сборная России по хоккею одержала победу над Швейцарией

Сборная России по хоккею в стартовом матче на Олимпийских играх - 2022 в Пекине одержала минимальную победу над командой Швейцарии (1:0). Единственную шайбу забросил российский нападающий Антон Слепышев. Ему ассистировал форвард Кирилл Семенов.

Фото: Matt Slocum/AP Matt Slocum/AP

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. 11 февраля россияне проведут встречу против сборной Дании. Начало в 07:10 по московскому времени. Также подопечные Алексея Жамнова 12 февраля сыграют с Чехией.

Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных. Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.