Норвежский журналист призвал строго наказать Россию.

Прописная истина для западной спортивной прессы: если российские спортсмены побеждают, и это всё как-то неприятно, то надо как можно скорее завести разговор о допинге.

Представители норвежского NRK после оглушительного поражения своей команды в первой гонке Олимпиады развернули против российских спортсменов настоящую информационную атаку. Обозреватель норвежского СМИ Ян Петтер Сальтведт эту кампанию возглавил.

Вечером после мужского скиатлона он написал, что «русских вообще не должно быть на Олимпиаде», что санкции ВАДА – «это лёгкая пародия на приговор», а вердикт CAS о сокращении срока санкций в отношении России – «пятно на спортивной истории».

Сальтведт отмечает, что единственным приемлемым решением в отношении России был бы «полный бан на четыре года». Его не устраивает, что «Большунов празднует первое личное золото Олимпиады, хотя мог бы подождать этой медали до Олимпиады-2026».

Ну хорошо, выразил своё мнение норвежский журналист и выразил, бог с ним.

Но представители NRK спросили о допинге серебряного призёра скиатлона Дениса Спицова. Денис ответил чуть более дипломатично, чем Большунов на вопрос на пресс-конференции после гонки, но подчеркнул, что все российские спортсмены на Олимпиаде – абсолютно чистые. А также вспомнил об «определённых» проблемах с допингом в Норвегии.

И Сальтведт решил продолжить заочную дискуссию – ответил Спицову.

«Спицов реагирует, здорово, что он это делает. Но дело вовсе не в том заслуживает ли доверия он, Большунов или кто-либо из нынешних российских спортсменов

Дело в том, что спортивные судебные инстанции не могут и не осмеливаются должным образом наказать систему, которая много лет занималась систематическим мошенничеством».

Журналист также ответил на замечание о проблемах с допингом в Норвегии.

«Что касается допинга, то мы должны постараться не судить строго. И руководители норвежских лыжных гонок уже давно выражают тревогу по поводу реалий. Но в любом случае они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемым государством. И русским стоит поскорее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, рад

Если тот, кто был пойман на систематическом употреблении допинга во время Олимпийских игр в 2014 году, всё ещё продолжает манипулировать результатами тестов много лет спустя, это сигнал — мало что изменилось. А в этом случае я по-прежнему считаю, что последствия для России должны были быть серьёзнее», – заключил журналист.

После таких заключений хочется задать господину Сальтведту только один вопрос.

А если бы Большунов в скиатлоне занял второе место, уступив Клебо, он бы тоже атаковал сборную России и призывал бы наших чистых лыжников подождать до Олимпиады-2026. Или проигрывающие норвежцам российские спортсмены его бы вполне устроили?