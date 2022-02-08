Виктор Уайлд проиграл в полуфинале на Олимпиаде-2022

Российский сноубордист Виктор Уайлд не смог выйти в финал в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай). В полуфинале Уайлд проиграл представителю Словении Тиму Мастняку, уступив ему 0,48 с. Теперь Виктор сразится в заезде за бронзу.

Напомним, в четвертьфинале Уайлд победил представителя Кореи Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — своего соотечественника Дмитрия Логинова.

В настоящий момент сборная России занимает третье место в неофициальном медальном зачёте зимней Олимпиады – 2022 в Пекине (Китай). На счету россиян две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует Китай (3-2-0), второе место занимает Швеция (3-0-1).