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Олимпиада-2022
39 минут назад

Йохауг выиграла гонку на 10 км на Олимпийских играх, Непряева — в 0,1 секунды от бронзы

Чемпионат.comиещё 12

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась женская гонка классическим стилем на 10 км. Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6 секунд.

0,1 секунды до медали: Непряева осталась без бронзы
Фото: ТАССТАСС

Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды.

Всего в 0,1 секунды от неё финишировала россиянка Наталья Непряева, остановившись в шаге от медали.

СМИ сообщили о решении по золотой медали российских фигуристов

Ещё одна россиянка Юлия Ступак стала 7-й. Татьяна Сорина, также представляющая Россию, завершила гонку на 10-м месте. Лилия Васильева заняла 15-е место.

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