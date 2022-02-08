Камила Валиева попала на первую полосу The Wall Street Journal

Российская фигуристка Камила Валиева попала на первую полосу ежедневной деловой газеты The Wall Street Journal. Это одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий, где печатаются новости политики, экономики, финансов, аналитики и культуры.

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Накануне Валиева помогла России завоевать золото в командном турнире зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. При этом 15-летняя ученица Этери Тутберидзе стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

«Российская фигуристка вошла в историю Олимпийских игр с четверным прыжком», – так озаглавлен центральный материал издания.

При этом фото Валиевой располагается между новостями бизнеса и заметкой о возможных действиях США в случае нападения России на Украину.