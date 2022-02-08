Женская сборная РФ по хоккею разгромно проиграла Финляндии

Женская сборная по хоккею разгромно проиграла команде Финляндии в заключительном матче группового этапа на Олимпийских играх - 2022 в Пекине, передает РИА «Новости».

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Матч завершился со счетом 5:0 в пользу финок. Авторами заброшенных шайб стали Санни Рантала, Мишель Карвинен, Енниина Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сусанна Тапани.

Вратарь сборной России Валерия Меркушева провела первый матч на Олимпийских играх после выхода из коронавирусного протокола. Она заменила Марию Сорокину после четвертой пропущенной шайбы. Также в состав вернулись защитник Ангелина Гончаренко и форвард Людмила Белякова.

По результатам группового этапа россиянки заняли четвертое место, в их активе три очка. Финки с тремя очками разместились на третьей позиции. По итогам группового этапа все пять команд группы А вышли в плей-офф Олимпиады.

В четвертьфинальном матче российские хоккеистки сыграют с командой Швейцарии, с которой они уже встречались в первом матче турнира. Тогда игра завершилась победой сборной России со счетом 5:2.