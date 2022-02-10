Россия опустилась в медальном зачете Олимпийских игр-2022

Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.