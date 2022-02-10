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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

ТАССиещё 11

Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

Россия опустилась в медальном зачете Олимпийских игр-2022
Фото: ТАССТАСС

После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба - в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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