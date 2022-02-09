СМИ раскрыли подробности допинг-скандала в сборной России

Причиной переноса церемонии награждения сборной России по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине стал положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой. Об этом сообщает Inside the Games.

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Награждение российских фигуристов должно было состояться вчера, 8 февраля, но церемонию перенесли. Изначально сообщалось, что задержку вызвал положительный тест на коронавирус у американца Винсета Чжоу. Но сегодня утром тот же Inside the Games опубликовал материал, в котором говорилось, что официальной причиной переноса награждения является «допинг-тест» одного из российских фигуристов.

«ISU подтвердил, что задержка была вызвана юридической проблемой. А теперь подтвердил, что она связана с допинг-тестом, который сдала Камила Валиева до Зимних Олимпийских игр в Пекине», — отмечается в сообщении.

При этом в оригинальном тексте указана фраза drug test, что также может означать тест на наркотики. Помимо этого, по антидопинговым правилам, Камила считается "защищенным лицом", так как она не достигла 16-летнего возраста, и поэтому не может быть официально признана виновной.

По предварительным данным, окончательное решение по вопросу допинг-теста Валиевой станет известно завтра. В Inside the Games уверены, что даже если к российской фигуристке применят санкции, то наказание не будет суровым.

Ранее The Guardian заявила, что в допинг-пробе одного из российских спортсменов «обнаружено вещество, которое не способно улучшить спортивные результаты».