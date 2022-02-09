Рассматриваем случай, если Камилу признают виновной в нарушении антидопинговых правил.

Утром 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причина задержки медальной церемонии с награждением российских фигуристов, завоевавших золото, – в положительной допинг-пробе одного из россиян, сданной во внесоревновательный период. Вечером издание дало новый инсайд – виновата Камила Валиева.

По информации «Чемпионата», положительная проба была. И она была сдана девушкой ещё в декабре 2021 года. Допинг-тест показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. «При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», – заявил источник «Чемпионата».

Сейчас над случаем Валиевой на Олимпиаде трудится команда юристов, потому что ситуация очень сложная. Мы не знаем, какие обстоятельства могут повлиять на её невиновность и какие доводы будут приводить адвокаты, но ответить на вопрос «отберут ли у России золото, если Камилу признают виновной?» – уже можем.

Если наличие в пробе запрещённого вещества официально подтвердят, нас автоматически лишат медали?

Нет. Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования, объясняет спортивный юрист Артём Пацев. Если же проба была взята ДО игр (это как раз наш случай, утверждает Inside the Games), то автоматическое аннулирование не предусматривается.

Давайте на всякий случай разберёмся с тем, что такое «соревновательный период».

Сначала определение: соревнованиями (competition), согласно кодексу ВАДА, считаются отдельная гонка, матч, игра или отдельное спортивное соревнование на Олимпийских играх. Например, хоккейный матч или финал скоростного спуска в горных лыжах. Например, игра со Швейцарией – это один, так сказать, competition, игра с Канадой – уже другой.

Идём дальше: соответственно, соревновательный период для каждого фигуриста, участвующего в команднике, определяется индивидуально и исходит из даты, когда он выступает. Смотрим в кодекс ВАДА:

«Период, начинающийся в 23:59 в день, предшествующий дню Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнования и процесса отбора Проб, относящегося к данному Соревнованию. Однако существует условие, при котором ВАДА может утвердить альтернативное определение понятия «Соревновательный» для конкретного вида спорта, если Международная федерация предоставит убедительное обоснование того, что для её вида спорта необходимо другое определение».

Но ведь сдача положительной пробы до турнира — тоже нарушение?

Да, но здесь возможны варианты. Всё зависит от вещества, его концентрации и множества других факторов. Мы будем рассматривать случай, если влияние запрещённого вещества на результат признают существенным.

В антидопинговом кодексе ISU говорится:

11.2.1. Нарушение антидопинговых правил, совершённое членом команды, включая запасных, во время или в связи с Соревнованием, может привести к дисквалификации всех результатов, полученных командой в этом Соревновании, со всеми последствиями для команды и её членов, включая конфискацию всех медалей, очков и призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 11.2.3. 11.2.3. В случае если остальные члены команды не виноваты, результаты команды в любом другом Соревновании в этом случае не должны быть аннулированы, если нарушение не повлияло на результаты в этих соревнованиях.

Что это значит: аннулируют результаты только того фигуриста, который нарушил правила, потому что его допинг не влиял на результаты остальных соревнований (условно – прокат Валиевой никак не повлиял на результат Кацалапова и Синициной).

Если вина Валиевой будет доказана, то мы лишимся 20 очков – у нас останется 54 очка. Все остальные команды, которые вышли в финал (США, Япония, Канада и Китай), получат по два дополнительных балла. Россия при этом переместится на четвёртое место в турнирной таблице и золота лишится.

Но подождите, это же командный вид спорта? Я слышал, что команду из-за одного спортсмена не наказывают.

Нет, фигурное катание – не командный вид спорта.

Командный вид спорта (Team Sport) – это тот вид спорта, где разрешены замены по ходу соревнования.

Если в хоккее замены по ходу матча делать можно, то в командном турнире фигурного катания нельзя заменить получившего во время проката травму спортсмена. Значит, командный турнир в фигурке не считается командным видом спорта.

Замены фигуристов между короткой и произвольной программами – это замены между соревнованиями, а не во время него.

Валиевой нет 16. Это как-то влияет на процесс?

Да, как раз из-за этого МОК так тянет и говорит о «юридических проблемах». Камиле 15 лет, поэтому, согласно правилам ВАДА, она является «Защищённым лицом», то есть «спортсменкой, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста». Что это даёт? Наказание будет менее суровым, а её окружение будут тщательно проверять.