«Не могу в это поверить, бред какой-то»: Бестемьянова о допинг-тесте Валиевой

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала бредом информацию о подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.
«Мне кажется, что это неправда. Я не могу в это поверить. Это же неофициальная новость, бред какой-то», - сказала Бестемьянова РИА «Новости».
Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.
По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до четверга. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за возраста. В то же время будет тщательна изучена роль ее команды в этом деле.
В свою очередь, газета The Guardian сообщает, что найденное в допинг-пробе Валиевой вещество не может влиять на улучшение результатов.
Напомним, что Камила Валиева должна принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная - 17 февраля.