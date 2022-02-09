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Олимпиада-2022
36 минут назад

«Не могу в это поверить, бред какой-то»: Бестемьянова о допинг-тесте Камилы Валиевой

Вероника Полынина

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала бредом информацию о подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Не могу в это поверить, бред какой-то»: Бестемьянова о допинг-тесте Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, что это неправда. Я не могу в это поверить. Это же неофициальная новость, бред какой-то», - сказала Бестемьянова РИА «Новости».

Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

СМИ раскрыли подробности допинг-скандала в сборной России

По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до четверга. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за возраста. В то же время будет тщательна изучена роль ее команды в этом деле.

В свою очередь, газета The Guardian сообщает, что найденное в допинг-пробе Валиевой вещество не может влиять на улучшение результатов.

Напомним, что Камила Валиева должна принять участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная - 17 февраля.

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