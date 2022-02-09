«Не могу в это поверить, бред какой-то»: Бестемьянова о допинг-тесте Валиевой

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала бредом информацию о подозрительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Мне кажется, что это неправда. Я не могу в это поверить. Это же неофициальная новость, бред какой-то», - сказала Бестемьянова РИА «Новости» .

По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до четверга. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за возраста. В то же время будет тщательна изучена роль ее команды в этом деле.