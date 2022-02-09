Назван найденный в допинг-тесте Валиевой препарат

Найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой препарат не применяется для улучшения спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем. Об этом сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники.

Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. Ожидается, что переговоры растянутся как минимум до четверга. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за возраста. В то же время будет тщательна изучена роль ее команды в этом деле.

В свою очередь, газета The Guardian сообщает, что найденное в допинг-пробе Валиевой вещество не может влиять на улучшение результатов.