«Спорт-Экспресс» удалил новость об отстранении Валиевой от Олимпиады-2022

Издание «Спорт-Экспресс» удалило статью об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от индивидуального первенства Олимпиады и лишения российской сборной золотых медалей в командном турнире фигуристов. На исчезновение заметки с сайта «СЭ» обратила внимание радиостанция «Эхо Москвы» .

В статье говорилось, что решение о наказании или оправдании Валиевой из-за найденного в допинг-пробе запрещенного препарата может быть принято уже после окончания Олимпиады, однако до личного первенства она допущена не будет.