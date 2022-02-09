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Олимпиада-2022
23 минуты назад

«Спорт-Экспресс» удалил новость об отстранении Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде-2022

Вероника Полынина

Издание «Спорт-Экспресс» удалило статью об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от индивидуального первенства Олимпиады и лишения российской сборной золотых медалей в командном турнире фигуристов. На исчезновение заметки с сайта «СЭ» обратила внимание радиостанция «Эхо Москвы».

«Спорт-Экспресс» удалил новость об отстранении Валиевой от Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорилось, что решение о наказании или оправдании Валиевой из-за найденного в допинг-пробе запрещенного препарата может быть принято уже после окончания Олимпиады, однако до личного первенства она допущена не будет.

Назван найденный в допинг-тесте Валиевой препарат

Кроме того, издание писало, что Россию «почти гарантировано» лишат золотых медалей, завоеванных в командном турнире фигуристов.

Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

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