«Доверие к Олимпиаде шатается из-за русских». Американское СМИ накинулось на нашу сборную

Yahoo Sports выпустил жесткую статью в отношении ситуации с Камилой Валиевой, где есть мнение главы Олимпийского комитета США.

Фото: MADDIE MEYER/GETTY IMAGES MADDIE MEYER/GETTY IMAGES

Покой нам только снится. Россия и так выступает на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине без флага, без гимна, без любой другой национальной символики и официально именуется командой ОКР, но даже этого мало. Сначала о допинге русских на Олимпиаде заговорило норвежское NRK, после чего президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам.

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Дальше бабахнуло в фигурном катании – по неподтверждённой информации в декабрьской допинг-пробе главной звезды женского фигурного катания в мире Камилы Валиевой обнаружился запрещённый препарат. В микроскопических дозах, но МОК всё ещё не вынес официального решения и продолжает расследование.

На фоне скандала высказалась глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс. Американская сборная по фигурному катанию заняла второе место после России в командном турнире по фигурному катанию, и Лайонс сделала громкие заявления о чистоте спорта и пошатнувшейся репутации всего олимпийского движения.

«По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения зашаталась на грани наших слов о том, что мы на самом деле верим в ценности, за которые стоим, и следуем им. Для атлетов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из самых важных ценностей – это чистота спорта. Это очень огорчительно для атлетов сегодня, что, возможно, эту рану снова вскрыли», — сказала Лайонс.

В той же статье атаку на российский спорт продолжило одно из крупнейших мировых СМИ — американский Yahoo Sports. Колумнист Дэн Ветзель, освещающий спорт в издании с 2003 года, написал статью, в которой обрушился с жёсткой критикой и на Россию, которую в очередной раз уличили в допинге, и на МОК, который, по мнению автора, пляшет под китайскую дудку, и на сами Игры в Пекине, которые погрязли в различных скандалах по самые уши. «Чемпионат» приводит перевод его статьи, озаглавленной «Доверие к Олимпиаде шатается на грани из-за русского допингового скандала».

«Глава Олимпийского и Паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс дала понять, что вопрос о нерешённом «юридический вопросе» относительно русской сенсационной фигуристки Камилы Валиевой и проваленном допинг-тесте – далеко не только в том, кто в итоге выиграет золото в командном турнире по фигурному катанию.

Сообщается, что в допинг-пробе 15-летняя Камилы Валиевой обнаружили триметазидин – запрещённый препарат для сердца. Этот препарат запрещён ВАДА, так как он улучшает выносливость и кровообращение.

Детали юридического вопроса неизвестны, но раз скандал длится уже третий день, то ясно, что ОКР ведёт жаркую борьбу за то, чтобы либо обелить свою звезду, либо смягчить наказание. Валиевой нет 16 лет, ВАДА считает её «защищённым лицом» — то есть решает, способен ли ребёнок в таком возрасте осознавать, что именно он принимает.

The IOC had nothing to say about the potential doping case involving figure skating citing that it is a "legal issue."



"We have to wait with patience for this case to come to some resolution." When that resolution might be, no one seems to know.— Dan Wetzel (@DanWetzel) February 10, 2022

Возможно, наказание Валиевой ограничится простым замечанием, что позволит России сохранить золото командного турнира, а ей – выступить на личных соревнованиях, где она является фаворитом. Но также её могут и дисквалифицировать.

Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали.

Это точно та Олимпиада, которая нам нужна? Президент МОК Томас Бах выступает в роли пешки компартии Китая, а всё вокруг него гниёт.

МОК официально запретил России выступать на Играх из-за огромного, изощрённого государственного допингового режима, который облапошил десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи. Россия выиграла больше всего медалей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде.

Но при этом МОК превратил это отстранение в насмешку, разрешив российским спортсменам выступать под флагом ОКР. Это те же люди, те же цвета и, возможно, тот же настрой победить любой ценой.

Давал ли кто-то 15-летней девочке лекарство, которое улучшило её выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лёд с её партнёрами по команде без тонны подозрений?

Только три девушки планируют прыгать четверные прыжки на этих соревнованиях. Валиева уже сделала это в командном турнире. Другие две – это её соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова, которым по 17 лет. И всё. Только русские.

«Они делают то, о чём я могу только мечтать. Я на такое не способна», — сказала Карен Чен, которая стала четвёртой на ЧМ-2021.

Может ли кто-то доверять соревнованиям по фигурному катанию, где женский турнир – это жемчужина и одно из самых просматриваемых соревнований зимних Игр?

Никто не знает, когда вынесут решение по Валиевой, которая всё равно вышла на тренировку в четверг. Никто не знает детали правовых обоснований аргументов. Эта некрасивая и напряжённая ситуация потрясла фигурное катание и угрожает всей Олимпиаде.

«Мы не хотим слышать такое, но оно проявляется. Это жизнь. Так что этот вопрос надо решать. Эта ситуация не должна отобрать магию Олимпиады, и она не отберёт», — сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Но отбирает. На самом деле, она даже доминирует над Олимпиадой. Добавьте скандал с мошенничеством ко всем другим. По крайней мере, Сюзанна Лайонс высказалась не только за своих спортсменов, но и за саму Олимпиаду. Кто-то должен был это сделать. Слушает кто-то или нет – уже другой вопрос».