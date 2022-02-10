Российские спортсмены сохранят золото в командном турнире по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, с олимпийской чемпионки Камилы Валиевой сняли отстранение.
Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.
В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU)».
СМИ писали, что причиной могла стать допинг-проба одного из российский спортсменов. Позже появилась информация, что проблемы связаны с тестом Валиевой - якобы в ее пробе оказалась запрещенное вещество в микродозе.
По данным «Чемпионата», команде юристов удалось снять отстранение Валиевой. Портал подчеркивает, что якобы найденное вещество «не считается особым».
При этом представитель МОК Марк Адамс назвал сообщения о допинг-пробе Валиевой спекуляциями.