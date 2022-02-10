Российские спортсмены сохранят золото в командном турнире по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, с олимпийской чемпионки Камилы Валиевой сняли отстранение.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU)».

СМИ писали, что причиной могла стать допинг-проба одного из российский спортсменов. Позже появилась информация, что проблемы связаны с тестом Валиевой - якобы в ее пробе оказалась запрещенное вещество в микродозе.

По данным «Чемпионата», команде юристов удалось снять отстранение Валиевой. Портал подчеркивает, что якобы найденное вещество «не считается особым».