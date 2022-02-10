«Был в шоке»: что говорят о скандале с Валиевой на ОИ

Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева замешана в скандале с положительным допинг-тестом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я все читал, все смотрел. Был в шоке от этих новостей. Конечно, переживал, мы же все общаемся. Камиле желаю всех благ, и чтобы у нее все складывалось хорошо… Не знаю, что это. Уверен, что должно быть все хорошо. Как она? Она тоже, конечно, переживала (улыбается)», — сказал Квителашвили.

Напомним, что 9 февраля иностранное СМИ написало, что сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса награждения отечественных фигуристов за победу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», — сказал источник «Чемпионату».

Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Согласно кодексу WADA, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой). Данное положение дублируется в документах МОК и ISU.

Дополнение: В ситуации с нашей фигуристкой ключевой момент — молчание всех официальных сторон. Если опираться на официальные заявления, то Камила Валиева не просто не отстранена, ей не предъявлено никаких обвинений. Её статус неизменен.

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Серебряные медали на командном турнире по фигурному катанию завоевала сборная США. Бронзу выиграли японцы.

Триметазидин, обнаруженный в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помогает при проблемах с сердцем, рассказал врач сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина с 2011 по 2013 год Андрей Звонков телеканалу «360». Он объяснил, что это антигипоксант — вещество, повышающее устойчивость к кислородной недостаточности. Зачем он 15-летней спортсменке, Звонков не понимает.

Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть? Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил? — сказал специалист.

Он добавил, что триметазидин улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Обычно его назначают пожилым людям для облегчения работы сердца и головы.

Ранее Федерация фигурного катания сообщила о дальнейшем участии Камилы Валиевой в Олимпийских играх. По словам пресс-атташе ведомства Ольги Ермолиной, фигуристка не отстранена от соревнований в женском одиночном катании.

Также стало известно, что заменить Валиеву может Елизавета Туктамышева. Именно её перед стартом турнира назначили запасной на случай травмы или болезни одной из спортсменок.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по ситуации вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы. Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

«Относительно недавних сообщений в СМИ по поводу командного турнира по фигурному катанию — Международный союз конькобежцев не может раскрывать никакой информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это регламентировано антидопинговыми правилами ISU и антидопинговыми правилами МОК на Олимпиаде в Пекине-2022», — говорится в заявлении.

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Валиева — очень сильный и волевой человек, поэтому у неё все будет нормально. Уверен», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я думаю, что медицинская бригада, которая обслуживает нашу фигуристку персонально и те врачи, которые работают со сборной командой России, опять лоханулись. Очень напоминает историю с мельдонием у Марии Шараповой. Остаётся только надежда на то, что произошла ошибка. А если нет, то можно сказать, что мы в очередной раз опозорились на Олимпиаде», — написал Гомельский на своём сайте.

Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров отреагировал на допинговый скандал с участием российских фигуристов.

«Держит ли ситуация с фигуристами в напряжении? По тому, что я понимаю, что я слышал и прочитал — нехорошая, нездоровая ситуация. Я не понимаю тенденции, почему сейчас, почему не раньше. В общем-то это немного сказывается. Но новости вышли наружу. Переживания определённые есть», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает — и сердцем с тобой!



Пока мы ещё не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, не задаваясь вопросом, кто виноват, и аккумулировать позитивную энергию в поддержку наших спортсменов», — написал Авербух в своём «инстаграме».

Американский фигурист Джейсон Браун после проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине ответил на вопрос американской журналистки, заслуживают ли США золота в командном турнире, если у России подтвердится положительный допинг-тест.

«Все новости вы мне рассказываете, я впервые об этом слышу, фокусировался на соревнованиях. Но 100%, фейр-плей, правила — это правила. Надеюсь, никаких положительных допинг-тестов не было, но если были, то всё просто и понятно», — передаёт слова Брауна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Давай, наш ангел, лети, лети к своей мечте. В тебя черти снизу камни кидают — а ты лети, выше лети. Всё равно камни не долетят, слишком ты от этих чертей высоко, на них же они и упадут.



P. S. Девочка наша тренируется, Ольга Ермолина вчерашнюю информацию опровергла. Было бы что-то серьёзное, уже бы давно отстранили. СМИ, устроившие всю травлю, — извиняйтесь за всё, что вы устроили. Ничего святого не осталось, главное — рейтинги поднять», — написал Железняков в своём «инстаграме».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал появление российской фигуристки Камилы Валиевой на тренировке на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».