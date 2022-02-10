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Олимпиада-2022
1 час назад

Международный союз конькобежцев сделал заявление о ситуации с Валиевой

Алиса Селезнёва

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался раскрывать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Ранее церемония награждения фигуристов за командный турнир ОИ-2022, в котором победила российская команда, была отложена. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев». Портал Inside the Games назвал причиной переноса сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

Сегодня ISU отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию.

«Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК для Олимпийских игр -2022 в Пекине», - отмечается в сообщении организации.

Кроме того, в ISU подчеркнули, что и в дальнейшем не будут комментировать ситуацию.

«Был в шоке»: что говорят о скандале с Валиевой на ОИ

По данным «Чемпионата», команде юристов удалось снять отстранение Валиевой. Портал подчеркивает, что якобы найденное в ее допинг-пробе вещество «не считается особым». При этом представитель МОК Марк Адамс назвал сообщения о допинговом скандале спекуляциями и выразил надежду «на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию».

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