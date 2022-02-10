Международный союз конькобежцев (ISU) отказался раскрывать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Ранее церемония награждения фигуристов за командный турнир ОИ-2022, в котором победила российская команда, была отложена. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев». Портал Inside the Games назвал причиной переноса сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

Сегодня ISU отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию.

«Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК для Олимпийских игр -2022 в Пекине», - отмечается в сообщении организации.

Кроме того, в ISU подчеркнули, что и в дальнейшем не будут комментировать ситуацию.