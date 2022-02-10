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Олимпиада-2022
1 час назад

Хет-трик Маннинена помог Финляндии одержать волевую победу над Словакией

Чемпионат.comиещё 1

Только что в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» завершился матч группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные Финляндии и Словакии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).

Финляндия одержала волевую победу над Словакией
Фото: ReutersReuters

На 6-й минуте 17-летний нападающий Юрай Слафковски открыл счёт в матче с передачи Милоша Романа. На 11-й минуте Сакари Маннинен сравнял счёт с передач Теэму Хартикайнена и Вилле Покки, а на 15-й финны вышли вперёд, благодаря голу Харри Песонена в большинстве. Ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Фильппула.

Позднее словаки играли 1 минуту 53 секунды в формате 5х3, но не реализовали большинство, после которого сразу же пропустили шайбу в равных составах. Аалтонен увеличил преимущество Финляндии, забив с передачи Йоонаса Няттинена.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На 30-й минуте Маннинен оформил дубль с передач Маркуса Гранлунда и Микко Лехтонена, на 32-й Славковски забросил вторую шайбу в матче, отличившись после пасов Петера Черешняка и Павола Регенды.

На 41-й минуте Маннинен оформил хет-трик после передачи Теэму Хартикайнена, на 55-й Аалтонен забросил свою вторую шайбу в матче, отличившись после пасов Нико Оямяки и Сами Ватанена.

Команды выступают в группе C вместе со сборными Швеции и Латвии. Ранее Шведы обыграли латвийцев со счётом 3:2.

11 февраля Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия – со Швецией, 13 февраля финны встретятся со шведами, словаки – с латвийцами.

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