«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Всё, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу! Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете, и кликбейт для Вас очень важен. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае всё будет хорошо!» — написала Медведева.