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Олимпиада-2022
1 час назад

Евгения Медведева опубликовала пост о ситуации с Камилой Валиевой

Чемпионат.com

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Всё, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу! Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете, и кликбейт для Вас очень важен. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае всё будет хорошо!» — написала Медведева.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.

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