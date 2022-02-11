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Олимпиада-2022
21 минуту назад

Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем на ОИ-2022

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Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем на ОИ-2022
Фото: RT на русскомRT на русском

25-летний россиянин финишировал с результатом 38 минут 18 секунд. Он отстал от лидера на 23,2 секунды.

Победу одержал финн Ийво Нисканен, который пробежал дистанцию за 37 минут 54,8 секунды. Тройку замкнул норвежец Йоханнес Клебо (+37,5).

Напомним, что на этих Играх это уже вторая медаль для Большунова. Он также завоевал золото в скиатлоне на 30 км.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева поблагодарила болельщиков за поддержку после четвёртого места в «разделке».

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