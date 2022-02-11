Россия в тройке по количеству медалей после восьмого дня Игр-2022

Сборная России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине после восьмого дня соревнований поднялась на третью позицию в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград. 11 февраля отечественные спортсмены завоевали одну серебряную медаль благодаря лыжнику Александру Большунову, который стал вторым в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем.

Фото: MAJA HITIJ/GETTY IMAGES MAJA HITIJ/GETTY IMAGES

Всего в активе россиян 12 наград: две золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. На первом месте в этом списке расположилась сборная Норвегии. На ее счету 14 медалей (6-3-5). Следом идет команда Австрии также с 14-ю наградами (4-6-4). На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Соревнования завершатся 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что 12 февраля на Олимпийских играх — 2022 будет разыграно шесть комплектов медалей.