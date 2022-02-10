Сборная России впервые с начала ОИ-2022 не взяла ни одной медали

Спортсмены сборной России впервые с начала Зимних Олимпийских игр в Пекине не взяли ни одной медали. Нулевые итоги седьмого дня ОИ-2022 подвели NEWS.ru.

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Среди российских фигуристов-одиночников лучшего всего смог откатать произвольную программу Евгений Семененко. Он занял восьмое место. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалев — 19-м. Медали достались американцу Нейтану Чену и японцам Юме Кагияме и Шоме Уно.

В лыжной гонке на десять километров с раздельным стартом классическим стилем у женщин золото завоевала норвежка Тереза Йохауг. Серебро и бронза ушли к финским спортсменкам Кертту Нисканен и Кристе Пярмякоски. Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева заняли 4, 7, 10 и 15 места.

Большие надежды болельщики возлагали на командные соревнования по фристайлу в акробатике в миксте, но и здесь успехов сборной РФ добиться не удалось — они не смогли пройти даже в решающий финал. Золото забрала команда США, серебро взял Китай, бронзу — Канада.

Российские саночники в смешанной эстафете стали четвертыми. Первой оказалась сборная Германии, второй — Австрии, третьей — Латвии. Еще одним разочарованием седьмого дня для России стал забег на 5000 метров. Конькобежка Наталья Воронина стала шестой. Золото завоевала нидерландская спортсменка Ирена Схаутен, серебро взяла канадка Изабелла Вайдеманн, бронзу — чешка Мартина Сабликова.

И все же в седьмой день Олимпиады в Пекине не обошлось и без хорошей новости — Камила Валиева, в отношении которой расследуют дело о допинг-тесте, выступит в личном турнире и золото командных соревнований по фигурному катанию останется у россиян.