Олимпиада-2022, день третий: что ждет Россию

В пятницу, 11 февраля, на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей, пишет «Спорт-Экспресс».

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Лыжников ждет гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом. Надежды россиян здесь связаны с Александром Большуновым, который на Играх в Пекине уже завоевал одну золотую медаль в скиатлоне. Кроме Большунова от России на гонку заявлены Алексей Червоткин, Илья Семиков и Алексей Якимушкин. Конкурентами на победу будут финн Ийво Нисканен и швейцарец Дарио Колонья.

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В олимпийском турнире по биатлону в пятницу пройдет женский спринт. От россиян под седьмым номером выступит Кристина Резцова, под номером 36 выйдет Ульяна Нигматуллина, по номером 43 стартует Ирина Казакевич, Светлане Мироновой достался номер 67.

Сборная России по хоккею сыграет с датчанами. В случае победы Россия может выйти на первое место и попасть в четвертьфинал, если сборная Швейцарии отнимет очки у Чехии.

Российская мужская сборная по керлингу в пятницу также сыграет с датчанами. А женская сборная по этому виду спорта поборется со Швейцарией.

Соревнования по скелетону пройдут в пятницу утром и вечером по местному времени. В первой половине дня выступят девушки, а поздно вечером в состязания вступят мужчины.

Утром также состоится финал в сноубордическом хаф-пайпе - россияне там не представлены. Кроме того, в первой половине дня пройдет женский горнолыжный супергигант. От России на нем выступит Юлия Плешкова. Днем россиян ждет квалификация в мужских прыжках с большого трамплина. В ней примут участие Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров.

В конькобежном спорте мужчины выйдут на старт самой длинной дистанции 10 тысяч метров. От России здесь выступит Александр Румянцев - призер ЧМ-2021 в этой дисциплине. В шорт-треке разыграют медали в забегах на 1000 метров у женщин. Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова стартуют в одном забеге.