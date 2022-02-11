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Олимпиада-2022
2 часа назад

Российские хоккеисты разгромили датчан на Олимпиаде-2022

Мария Иванова

Российские хоккеисты обыграли команду Дании со счетом 2:0 и одержали вторую победу на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

По шайбе забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семенов, а вратарь Иван Федотов провел второй «сухой» матч подряд.

В первом матче группового турнира Олимпиады-2022 российская команда одержала победу над Швейцарией (1:0).

Российские хоккеисты устроили массовую драку

Во время игры произошло несколько потасовок. На 33-й минуте судья удалил за драку нападающих россиян Дмитрия Воронкова и Павла Карнаухова, а также швейцарцев Мирко Мюллера и Андреса Амбюля.

В пятницу, 11 февраля, соперники России по группе - Чехия и Швейцария - проведут матч. На следующий день, 12 февраля, с чехами сыграют россияне (в 16:10 по московскому времени).

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