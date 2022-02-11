«Ты чиста?»: Британский журналист накричал на Валиеву

Журналист британского издания Daily Mail в грубой форме обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой. Как сообщает «Чемпионат», он спросил у спортсменки, принимала ли она допинг.

«Ты чиста? Ты принимала допинг?», — выкрикнул он, пока девушка проходила мимо прессы в микст-зоне.

Девушка не ответила и прошла мимо, закрывшись капюшоном.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.