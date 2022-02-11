Почему Тутберидзе отмалчивается в скандале с Валиевой?

Камила проходит самый сложный период в карьере в одиночку, пока Этери прячется за спиной 15-летней ученицы.

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Интрига в допинг-истории Камилы Валиевой закручивается с невероятной скоростью. Юную фигуристку открыто обвиняют в применении запрещённого вещества и грозятся отстранить от Олимпиады в Пекине. Звезда женского одиночного катания сейчас проходит все круги ада в надежде отстоять честь и доказать свою невиновность. Только почему-то делает она это в одиночку.

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Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что не сомневается в чистоте нашей спортсменки и приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего, оказав ей необходимую всестороннюю помощь и поддержку. Однако пока это только слова: Камила вынуждена терпеть упрёки от иностранных чиновников и журналистов, в то время как рядом с ней нет никого, кто действительно мог бы её защитить.

День назад Этери Тутберидзе с иронией ответила представителям прессы на вопрос о ситуации с Валиевой. Специалист пресекла все попытки выяснить правду, отметив, что не занимается сплетнями. Правда, уже сегодня выяснилось, что слухи о нарушениях фигуристки таковыми не являются и имеют под собой реальные основания. Намерения МОК и ISU в данном случае вполне ясны: функционеры постараются опротестовать решение об отмене отстранения Валиевой, подпортив её репутацию, а заодно и её тренера.

И почему в таком случае Тутберидзе отмалчивается — непонятно. Мало того, никто из штаба не поддержал Камилу во время тренировок в Китае. Спортсменка оказалась в микст-зоне одна, когда её окружили репортёры из разных стран. Ей пришлось скрывать лицо от камер и буквально бежать из-под обстрела неудобных вопросов. «Чиста ли ты? Принимала ли допинг?» — журналист из британского издания Daily Mail не постеснялся откровенно давить на 15-летнюю девочку. Но он выполнял свою работу, в отличие от Тутберидзе. В обязанности Этери Георгиевны входит не только натаскивание на сложнейшие прыжки, но и защита собственных учеников.

С точки зрения имиджа наставница полностью провалилась. Не только потому, что не стала давать комментарии по этому делу (хотя иногда ярое отстаивание своей версии действительно может помочь), но и потому, что отдала Валиеву на съедение голодным до сенсаций людям. Камила проходит через настоящий ад, пока лучший тренер мира — и самый уверенный в себе — прячется за спиной юной фигуристки.

Трудно представить, как происходящее может сказаться на психике юной фигуристки. Уже видно, что нервы Валиевой не выдерживают. Что же будет, если история закончится неблагополучно…

Карьера уникальной фигуристки подойдёт к концу, а на так называемом конвейере найдут ей подобающую замену?

Но ведь истина же гласит: не отрекаются любя…