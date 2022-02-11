США применят «закон Родченкова» против России

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Reuters.

Тайгарт заявил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским «актом Родченкова». Отмечается, что наказание получат все причастные к применению спортсменкой запрещенного препарата.

Ранее 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Вместе со сборной России Валиева победила на командном турнире Олимпиады-2022. Она должна принять участие в личном турнире, который стартует 15 февраля.

«Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев. Он назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала, чем грозит расследование США допинга российской фигуристки Камилы Валиевой по «закону Родченкова».

«Закон Родченкова» имеет экстерриториальный характер. То есть он распространяется за территорией США. Так как в Олимпиаде участвуют граждане США, этот закон американцы могут здесь применять.



Они могут попытаться признать виновными людей из числа персонала спортсмена, а не саму Валиеву. То есть речь идёт о том, чтобы привлечь к ответственности персонал фигуристки по законам США. В теории это подразумевает даже уголовное заключение судом США. Но, конечно, это скорее элемент давления, потому что доказать и довести дело до конца в этом отношении будет очень сложно», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала, в каком случае с российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат, автоматически снимут все обвинения.

«Во время рассмотрения дела по существу — то есть положительной пробы — у Валиевой есть преимущество, что несовершеннолетние не обязаны предъявлять источник попадания запрещённого вещества в организм. То есть больше шансов на то, чтобы доказать, что остатки препарата попали с загрязнённым продуктом. Можно вообще ограничиться выговором. Есть шанс, что докажут отсутствие вины или халатность. Если будет так, то автоматически все обвинения снимаются и медаль (в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. — Прим. «Чемпионата») остаётся у нас.



Нельзя сказать, что это проигранное дело. По данному препарату дела уже выигрывались. Так что шансы есть. Здесь есть за что бороться», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, прокомментировала новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Проба бралась в католическое Рождество. Пробу везли в Стокгольм. Там новогодние праздники. Привезли её, скорее всего, в начале января.



У лаборатории есть 20 дней для анализа пробы и размещения данных в системе ADAMS. Но был ещё коронавирус вместе с праздниками. Поэтому я вполне допускаю, что результат стал известен в начале февраля. Да, немного необычно, но ничего из ряда вон выходящего. Такие ситуации были», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования. По его словам, рассмотрение дела будет носить нейтральный характер и не затронет сборную целиком, даже учитывая то, что сборная России выступает на Олимпийских играх без своего флага и гимна, сообщает «Матч ТВ»

Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы её оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение. Мы огульно никого не обвиняем. Если речь идёт об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой, — сказал Адамс.

В то же время он не исключил вероятность, что Россия может лишиться золота в командном турнире фигуристов.

Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро, — сообщил Адамс.

Кроме того функционер отметил, что МОК соблюдает все правила в этом деле, а также то, что организация сохранит политический нейтралитет по отношению к российским спортсменам, выступающим без флага и гимна своей страны.

Ранее стало известно, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой обнаружили триметазидин, будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда.

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Издание отмечает, что эта компания ранее защищала интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в деле против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, юристы Schellenberg Wittmer Ltd работали над апелляциями по делам нескольких российских спортсменов, которым грозила пожизненная дисквалификация от участия в Олимпийских играх.

Ранее Олимпийский комитет России заявил, что принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине. В допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

Также сообщалось, что директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования.

Спортивный юрист Артём Пацев предполагает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вряд ли опубликует мотивировочную часть решения по снятию отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мотивировочная часть решения РУСАДА по Валиевой вряд ли будет опубликована. С 2009 года и до настоящего времени агентство ни разу не делало этого. Обычно подобные разбирательства идут в закрытом режиме», — сказал Пацев RT.

Ранее юрист выразил уверенность, что разбирательство по делу Валиевой в CAS завершится до 15 февраля.

Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай задал вопрос российской фигуристке Камиле Валиевой, принимала ли она запрещённые препараты.

Как сообщает «Матч ТВ», журналист задал вопрос в микст-зоне после тренировки Валиевой.

«Ты принимала допинг? Ты чиста?» — спросил Аль-Самаррай.

Спортсменка же прошла мимо представителей СМИ, закрывая лицо кофтой.

В деле с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое инстанция примет до 15 февраля, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы (ГД) по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он подчеркнул, что обращение за разъяснением ситуации в РУСАДА — почему о результате анализов Валиевой стало известно только во время Игр в Пекине, а не в декабре — могут воспринять как давление со стороны государства на общественную организацию.

Мы ждём решения CAS, которое будет вынесено до 15 февраля. Не так много дней осталось. <...> А РУСАДА — некоммерческая общественная организация. Можем обратиться с просьбой дать объяснение, [почему о положительной пробе стало известно только сейчас]. Но они могут давать пояснение, а могут и не дать, как любая общественная организация. Главное, чтобы это не выглядело как давление со стороны государства. Это мы проходили, именно за это нас пытались упрекать. Самое главное — у Валиевой все последующие пробы были отрицательными, — отметил парламентарий.

(материал от 21.11.2020)

Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к серьезнейшей ответственности нарушителей антидопинговых правил. Документ носит имя Георгия Родченкова, бывшего директора московской антидопинговой лаборатории. В январе 2016 года он, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бежал в США. И дал там волю своим, подчас нездоровым, фантазиям о применении допинга в России. В непростой момент политического противостояния с Западом утверждения Родченкова о допинговых махинациях, якобы имевших место в России, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, были с радостью приняты на веру без предъявления информатором каких-либо доказательств. Скандал, признаем, получился громкий.

"Законопроект Родченкова" был подготовлен еще в 2019 году. Теперь для вступления в силу требуется лишь подпись президента Дональда Трампа. Суть данного закона заключается в предъявлении обвинений тем, кто прибегает к использованию запрещенных препаратов на соревнованиях, где участвуют американцы. Под данный закон также попадают спортивные мероприятия, спонсорами которых выступает сторона США - будь то государственные компании или частные лица.

Из этого можно сделать вывод, что американский нормативно-правовой акт распространится на все соревнования международного характера, в том числе и на Олимпиаду. Закон распространяет свое действие и на иностранных участников соревнований, организаторов, врачей, тренеров и иных специалистов, уличенных в правонарушении. А на спортсменов еще налагаются, как и прежде, наказания со стороны антидопинговых организаций и международных спортивных федераций.

Непримиримый противник России глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что данный законопроект поможет защитить спортсменов, которые не употребляют никаких запрещенных веществ и наказать тех, кто "порочит спорт на международном уровне". Также Тайгарт отметил, что день принятия закона стал грандиозным днем борьбы за чистый мир и спорт.

Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к серьезнейшей ответственности нарушителей антидопинговых правил. Документ носит имя Георгия Родченкова, бывшего директора московской антидопинговой лаборатории. В январе 2016 года он, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бежал в США. И дал там волю своим, подчас нездоровым, фантазиям о применении допинга в России. В непростой момент политического противостояния с Западом утверждения Родченкова о допинговых махинациях, якобы имевших место в России, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, были с радостью приняты на веру без предъявления информатором каких-либо доказательств. Скандал, признаем, получился громкий.

"Законопроект Родченкова" был подготовлен еще в 2019 году. Теперь для вступления в силу требуется лишь подпись президента Дональда Трампа. Суть данного закона заключается в предъявлении обвинений тем, кто прибегает к использованию запрещенных препаратов на соревнованиях, где участвуют американцы. Под данный закон также попадают спортивные мероприятия, спонсорами которых выступает сторона США - будь то государственные компании или частные лица.

WADA обеспокоено принятием в США "закона Родченкова"

Из этого можно сделать вывод, что американский нормативно-правовой акт распространится на все соревнования международного характера, в том числе и на Олимпиаду. Закон распространяет свое действие и на иностранных участников соревнований, организаторов, врачей, тренеров и иных специалистов, уличенных в правонарушении. А на спортсменов еще налагаются, как и прежде, наказания со стороны антидопинговых организаций и международных спортивных федераций.

Непримиримый противник России глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что данный законопроект поможет защитить спортсменов, которые не употребляют никаких запрещенных веществ и наказать тех, кто "порочит спорт на международном уровне". Также Тайгарт отметил, что день принятия закона стал грандиозным днем борьбы за чистый мир и спорт.

Понятно, что серьезные спортивные организации, включая МОК и даже WADA, встретили этот законопроект без всякой радости, заявив, что "закон Родченкова" подрывает глобальную антидопинговую систему, а также носит опасный характер для всех национальных олимпийских комитетов. К тому же последний годовой отчет о проведенных американцами тестированиях своих спортсменов вызвал несколько вопросов. Количество тестов было недостаточным. Особый скептицизм вызывает сотрудничество США с независимыми лабораториями, которые WADA не признает официальными.

Не нашел никакого понимания законопроект и в России. Ведь закон позволяет вмешиваться в юрисдикцию других стран, что противоречит многим актам международного права.

"Не только в контексте именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны. Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны, и, конечно, кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что "такой закон не может быть применен, поскольку он не может распространять юрисдикцию американского законодательства на российских спортсменов".

В США придумывают собственные правила, законы, решения, под которые попадают люди из разных стран, в которых действуют иные нормативно-правовые акты. Среди таких американских документов и "Закон Родченкова". Его международное неприятие явно. Но в Штатах на это внимания не обращают.

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Проба спортсменки была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила, что 8 февраля образец показал отрицательный аналитический результат на триметазидин, после чего Дисциплинарный комитет РУСАДА наложил временное отстранение на Валиеву, которое она успешно оспорила. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА отменить временное отстранение спортсменки. Выездной панели CAS необходимо принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартует олимпийский турнир в женском одиночном катании.