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Олимпиада-2022
1 час назад

WADA оспорит отмену временного отстранения Валиевой

Алиса Селезнёва

Всемирное антидопинговое агентство не согласно с отменой временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой и намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом со ссылкой на пресс-службу WADA пишет ТАСС.

Ранее сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев, однако церемония награждения была перенесена. Сначала причина не раскрывалась, но в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что участвовавшая в командных соревнованиях Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

В деле Валиевой обнаружилась странная деталь

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства, РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили.

Однако в WADA заявили о неправильном применении всемирного антидопингового кодекса в случае с разбирательством по допинг-пробе Валиевой.

Всемирное антидопинговое агентство заявило о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой вызывает «серьезные вопросы» из-за сроков обработки пробы. Он напомнил, по международным стандартам обработка должна составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

Ожидается, что Спортивный арбитраж вынесет решение по делу фигуристки до 15 февраля, когда должны начаться индивидуальные соревнования Олимпиады по фигурному катанию.

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