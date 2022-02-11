В Госдуме допустили вину врачей в допинг-скандале с Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева не получила вовремя сведения о сомнительной допинг-пробе и у нее не было возможности защитить себя. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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Ранее сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев, однако церемония награждения была перенесена. Сначала причина не раскрывалась, но в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что участвовавшая в командных соревнованиях Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

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8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства, РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это решение в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Однако Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство заявили о намерении обжаловать вердикт РУСАДА в суде.

По словам Журовой, у Валиевой не было шанса пройти все процедуры защиты себя в Спортивном арбитражном суде и в WADA перед Олимпийскими играми, так как она просто не знала, что в ее допинг-пробе нашли запрещенный препарат.

«Не был проведен вовремя тест. Он был сделан позже значительно. (…) Даже если есть основания принимать препараты, которые показаны для здоровья, все это делается немножко по-другому и не допускается до такого уровня разбирательств. Решается все на уровне договоренностей и получения разрешений. Для этой ситуации единственное, что можно, попытаться оспорить процедуру, почему затянули, почему так долго происходили процессы», - отметила она.

При этом, по ее словам, если бы у Валиевой было терапевтическое разрешение на применение триметазидина, препарат не посчитали бы допингом. Журова подчеркнула, что у нее сейчас есть вопросы к врачам.

«Мы только догадываться можем, каким образом микродоза этого препарата найдена у Камилы. Может быть, у нее действительно есть какое-то заболевание, которое разрешает ей применять это препарат», - заметила она.

Парламентарий также констатировала, что за российскими спортсменами следят куда пристальнее, чем за всеми остальными.

«Кому-то другому это, возможно, могло сойти с рук. Нам даже такие минимальные нарушения будут тут же раздуты до вселенского масштаба», - подчеркнула она.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратил внимание на то, что по международным стандартам обработка допинг-проб должна составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой ее проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.