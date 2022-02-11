Большунов стал рекордсменом страны на Олимпиадах

Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 15 км. Он проиграл финну Ийво Нисканену 23,2 секунды, но при этом стал первым российским лыжником, кому удалось завоевать шесть наград на Играх. Причём сделал это лидер национальной команды в первых шести олимпийских гонках в карьере. Бронза досталась норвежцу Йоханессу Клебо, прибавившему на второй половине дистанции. Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин финишировали с пятым, девятым и 13-м временем.

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За всю историю выступлений отечественных лыжников на «пятнашке» (то есть с 1956 года) всего лишь дважды удавалось взять золото. В 1976-м в Инсбруке это сделал Николай Бажуков, а спустя 12 лет в Калгари — Михаил Деветьяров. Причём не сказать что та победа была следствием какого-то везения: уроженец Чусового мог стартовать на 15-километровой дистанции ещё в Сараеве в 1984-м (за год до тех Игр стал третьим в этой гонке на предолимпийской неделе), но остался запасным.

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30 лет с того момента российских лыжников не было даже в числе призёров. Лишь в Пхёнчхане Денис Спицов финишировал в «разделке» третьим. Чуть более оптимистичная, но тоже предельно скудная статистика наблюдалась на мировых первенствах: после бронзы Алексея Прокуророва в Тронхейме в 1997-м следующая медаль (серебро Александра Бессмертных) случилась лишь в 2019-м. Так что полагать, что победа в этой гонке по умолчанию уготована Александру Большунову, до финиша было преждевременно. И уж тем более не стоило думать о возможном триумфе до старта.

К тому же имелся прецедент: год назад на чемпионате мира в Оберстдорфе Большунов точно так же, как в Пекине, выиграл скиатлон, разделавшись на финише сразу с пятью норвежцами, и три дня спустя подошёл к индивидуальной «пятнашке» в ореоле лыжного гения уровня «Бог». Но та «разделка» стала для него четвёртой по счёту гонкой, две из которых оказались особенно выматывающими — спринтерскими. Противостоять же пришлось абсолютно свежим соперникам: Крюгер и Холунн успели до этого выступить лишь в скиатлоне, а для Амундсена коньковая «пятнашка» стала в Оберстдорфе и вовсе дебютным стартом. В этом сражении российский лидер загнал себя до такой степени, что на финишном отрезке просто встал, проиграв чемпиону более сорока секунд.

Был ещё и чемпионат мира — 2019, где победу Большунову на 15-километровой дистанции прочил даже легендарный Мартин Сундбю, но в итоге выиграл эту гонку сам, в то время как Александр вообще не попал на подиум.

В свете этих воспоминаний приходилось признать, что в Пекине у Большунова имелись очень веские основания отказаться от олимпийского спринта и попытаться подойти к «разделке» максимально свежим.

Стартовать Александру предстояло 70-м, самым последним из россиян после Ильи Семикова, Ивана Якимушкина и Алексея Червоткина. Все четверо расположились в седьмом стартовом десятке, причём там же, между Семиковым и Якимушкиным, оказался двукратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, дуэли с которым в исполнении Большунова ждал едва ли не весь лыжный мир.

Однако дуэли не получилось: Нисканен чётко придерживался своего графика и на каждой из отсечек незначительно но неуклонно отрывался от российского олимпийского чемпиона: 8,4 секунды на отметке 1,8 км, 11,6 — после 3 км дистанции, 20,3 — в начале 10-го км… За 1,2 км до финиша отставание составило уже полминуты, и единственное, что Большунов сумел сделать на финише, это сократить проигрыш финну до 23,2. Третьим в этой гонке стал Йоханнес Клебо. Для кого-то отчасти неожиданно, но только не для него самого.

Серебряная медаль Большунова никак не могла считаться поражением, тем более что она была шестой в карьере гонщика, благодаря чему он стал рекордсменом в истории России. Более того, Александр пока ни разу не финишировал ниже третьего места на Играх в тех гонках, в которых стартовал. Ранее этого добивались только россиянка Любовь Егорова (7 медалей) и швед Сикстен Ернберг (6 медалей).

Тем не менее Деветьяров после финиша отметил первым делом не победителя и не серебряного призёра, а короля спринта Йоханнеса Клебо.

«Уникально разложил силы по дистанции норвежец. Начал совсем слабо, а финишировал третьим. В горах вообще очень важно «вработаться» в дистанцию и уже потом наращивать темп. Начинать быстро опасно: можно «захлебнуться», начнётся кислородное голодание и мышцы не смогут работать в полную силу. Думаю, что тактика Клебо была продиктована именно этим», — пояснил Деветьяров.

Сам четырёхкратный олимпийский чемпион после финиша в эфире TV Norge заявил, что абсолютно доволен своим результатом.

«Это первая медаль на дистанции и вдобавок интервальный старт. Я выбрал самый ранний стартовый номер, какой только возможно, и бежал совсем один. Я настраивался на свою битву только со своими мыслями и самим собой и думал, что результат посмотрим в конце. И я стою тут с бронзой. Это как золото для меня. Она показывает, что форма на подъёме. Это внушает оптимизм, — сказал Клебо.

Слова Деветьярова о тактике подтвердил Илья Семиков, который на отметке 3 км шёл вторым, а в итоге финишировал девятым с отставанием в 1.39,9: «Решил начать в хорошем темпе, и меня хватило только на один круг, второй как в тумане — всего сковало, лёгкие как будто сомкнулись».

Чуть быстрее прошёл дистанцию Червоткин, показав пятое время (+56,9). Якимушкин финишировал лишь 13-м (+1.57,8).

В отношении победы Нисканена же Деветьяров заметил, что финн с самого начала сезона выглядит в классике сильнее прочих. В скиатлоне он смотрелся хуже Большунова в коньковой части, и несложно было предположить, что на «пятнашку» классикой Ийво бросит все силы. Выбранная спортсменом стратегия прекрасно отражала уровень его готовности: финн начал быстрее всех и с каждым кругом лишь наращивал преимущество, не обращая внимания ни на холод, ни на жёсткий тормозной снег, ни на то, что кто-то ещё хочет быть в этой гонке первым.