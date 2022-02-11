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Олимпиада-2022
1 час назад

РУСАДА объяснило казус с допинг-пробой Валиевой

Вероника Полынина

Причиной задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой стал новый виток заболеваемости COVID-19 и большое число заболевших сотрудников лаборатории в Стокгольме. Об этом говорится в официальном комментарии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ситуации с Валиевой.

РУСАДА объяснило казус с допинг-пробой Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках Чемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге (25 декабря 2021 года) было проведено тестирование спортсменов-участников соревнований. Анализ допинг-проб проводился в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством.

Информация о неблагоприятном результате анализа пробы спортсменки была получена РАА «РУСАДА» 07 февраля 2022 г. Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РАА «РУСАДА», причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», - сообщили в агентстве.

Отстранить нельзя помиловать: что будет с Валиевой

После получения результата проб РУСАДА предупредило Камилу Валиеву о возможном нарушении и временно отстранило ее от участия в соревнованиях. 9 февраля состоялось заседание Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК), который принял решении о снятии временного отстранения.

В РУСАДА также сообщили, что в отношении работающего с Валиевой персонала инициировано расследование с целью «выявления всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», коим является 15-летняя спортсменка.

Ранее в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине перенесли из-за положительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой.

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