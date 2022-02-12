Россия поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания российскими лыжницами золота в эстафете.

Фото: PATRICK SMITH/GETTY IMAGES PATRICK SMITH/GETTY IMAGES

В активе сборной России 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

В медальном зачёте лидирует Германия (7 золотых и 5 серебряных медалей). На втором месте располагается Норвегия (6-3-5), на третьем — США (5-5-1). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.