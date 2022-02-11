Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

«Я видел победу Большунова. России на Олимпиаде-2022 быть не должно»

Елена Прошина

Американский лыжник, участвующий в Зимних Олимпийских играх в 2014 году в Сочи, Крис Фримэн заявил, что сборной России не должно быть на текущих ОИ в Пекине. Его слова приводит FasterSkier.

«Я видел победу Большунова. России на Олимпиаде-2022 быть не должно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я видел победу Большунова, и мне было грустно. Не потому, что я на 100% уверен, что он замешан в допинговом скандале, а потому, что я смотрел и у меня было много сомнений», — сказал Фримэн.

Также он добавил, что зол «на все коррумпированные спортивные организации, которые позволили России приехать на Олимпиаду в Пекине».

«Их там быть не должно», — подчеркнул Фримэн.

Российский лыжник Большунов взял серебро Олимпиады-2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и серебро в индивидуальной гонке на 15 километров на ОИ-2022.

На сегодняшний день РФ располагается на восьмом месте в общекомандном зачете с 12-ю медалями. Из них две золотые, четыре серебряных и шесть бронзовых.

67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители