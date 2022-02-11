«Я видел победу Большунова. России на Олимпиаде-2022 быть не должно»

Американский лыжник, участвующий в Зимних Олимпийских играх в 2014 году в Сочи, Крис Фримэн заявил, что сборной России не должно быть на текущих ОИ в Пекине. Его слова приводит FasterSkier.
«Я видел победу Большунова, и мне было грустно. Не потому, что я на 100% уверен, что он замешан в допинговом скандале, а потому, что я смотрел и у меня было много сомнений», — сказал Фримэн.
Также он добавил, что зол «на все коррумпированные спортивные организации, которые позволили России приехать на Олимпиаду в Пекине».
«Их там быть не должно», — подчеркнул Фримэн.
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне и серебро в индивидуальной гонке на 15 километров на ОИ-2022.
На сегодняшний день РФ располагается на восьмом месте в общекомандном зачете с 12-ю медалями. Из них две золотые, четыре серебряных и шесть бронзовых.