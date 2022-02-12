МИД РФ опубликовал ролик в поддержку российских олимпийцев

«Российские дипломаты поддерживают наших на зимних Олимпийских играх в Пекине! Желаем дорогим спортсменам успехов, побед и новых достижений!», - говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах запечатлены дипломаты из постпредств РФ при ООН и других международных организациях в Женеве. На местах, а также на фоне штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне они совершают движения под композицию группы Queen «We Will Rock You».