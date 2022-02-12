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Олимпиада-2022
1 час назад

«We Will RОС You»: МИД РФ опубликовал ролик в поддержку российских олимпийцев

ТК «Звезда»иещё 3

Российские дипломаты поддержали сборную России на Олимпиаде в Пекине, разместив мотивирующий ролик. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале МИД РФ.

МИД РФ опубликовал ролик в поддержку российских олимпийцев
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

«Российские дипломаты поддерживают наших на зимних Олимпийских играх в Пекине! Желаем дорогим спортсменам успехов, побед и новых достижений!», - говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах запечатлены дипломаты из постпредств РФ при ООН и других международных организациях в Женеве. На местах, а также на фоне штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне они совершают движения под композицию группы Queen «We Will Rock You».

Песня стала неофициальным гимном российской сборной, так как на слух перекликается с названием Российского олимпийского комитета на английском Russian Olympic Committee (ROC) - We Will RОС You.

Россия находится на восьмом месте в медальном зачете Олимпиады (2-4-6). Возглавляют рейтинг по убыванию Германия, Норвегия и Нидерланды.

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