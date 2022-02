МИД РФ опубликовал ролик в поддержку российских олимпийцев

На кадрах запечатлены дипломаты из постпредств РФ при ООН и других международных организациях в Женеве. На местах, а также на фоне штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне они совершают движения под композицию группы Queen «We Will Rock You».

Песня стала неофициальным гимном российской сборной, так как на слух перекликается с названием Российского олимпийского комитета на английском Russian Olympic Committee (ROC) - We Will RОС You.