МОК оправдал Олимпийский комитет России в ситуации с Валиевой

Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения, - сказал Адамс. - Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство".
Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря.