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Олимпиада-2022
46 минут назад

В МОК заявили, что Олимпийский комитет России не является виновником ситуации с Валиевой

ТАССиещё 5

Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

МОК оправдал Олимпийский комитет России в ситуации с Валиевой
Фото: EPA/CYRIL ZINGAROEPA/CYRIL ZINGARO

"Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения, - сказал Адамс. - Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу прошли в воскресенье, решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.
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