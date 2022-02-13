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Олимпиада-2022
1 час назад

Камила Валиева даст показания в CAS по видеосвязи

Матч ТВиещё 11

Российская фигуристка Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, даст показания по видеосвязи в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассматривает вопрос ее допуска до участия в личных соревнованиях Олимпиады в Пекине, сообщает AP со ссылкой на генерального директора суда Матье Риба.

Выездная панель CAS заслушивает дело Валиевой в воскресенье. По словам Риба, фигуристка будет общаться с арбитрами через переводчика.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на 15-летнюю фигуристку. На следующий день после апелляции Валиевой дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил это решение, что позволило ей продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

Золото не отберут: с Валиевой сняли отстранение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали решение комитета РУСАДА снять отстранение с Валиевой в CAS. Заседание выездной панели CAS проходит 13 февраля.

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