Российская фигуристка Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, даст показания по видеосвязи в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), который рассматривает вопрос ее допуска до участия в личных соревнованиях Олимпиады в Пекине, сообщает AP со ссылкой на генерального директора суда Матье Риба.

Выездная панель CAS заслушивает дело Валиевой в воскресенье. По словам Риба, фигуристка будет общаться с арбитрами через переводчика.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на 15-летнюю фигуристку. На следующий день после апелляции Валиевой дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил это решение, что позволило ей продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.