«Захотите найти – найдете»: Уткин о допинг-тесте Валиевой

"Уоррен Баффет сказал: если я поеду за рулем из Нью-Йорка в Эл-Эй, а за мной все это время будет ехать полицейская машина, то я к середине поездки лишусь прав. Тем самым он объяснил, что метод "нулевой терпимости" порочен. Если говорить о моем личном отношении к "делу Валиевой" – я опираюсь на Баффета. Захотите найти – найдете. Не по дороге в Эл-Эй, так по дороге обратно. Нулевая терпимость – она неприемлема сама по себе", - написал Уткин.