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Олимпиада-2022
1 час назад

Уткин о допинге Валиевой: захотите найти – найдете, нулевая терпимость неприемлема

Газета.Ru

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Захотите найти – найдете»: Уткин о допинг-тесте Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уоррен Баффет сказал: если я поеду за рулем из Нью-Йорка в Эл-Эй, а за мной все это время будет ехать полицейская машина, то я к середине поездки лишусь прав. Тем самым он объяснил, что метод "нулевой терпимости" порочен. Если говорить о моем личном отношении к "делу Валиевой" – я опираюсь на Баффета. Захотите найти – найдете. Не по дороге в Эл-Эй, так по дороге обратно. Нулевая терпимость – она неприемлема сама по себе", - написал Уткин.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля. Ранее американское СМИ выпустило статью в поддержку Валиевой.

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