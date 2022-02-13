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Олимпиада-2022
1 час назад

«Ждали, пока русские уйдут, чтобы не провоцировать». Реакция чехов на яркую победу на ОИ

Чемпионат.com

Комментарии главного тренера и одного из лидеров «народны тим».

«Ждали, пока русские уйдут, чтобы не провоцировать»
Фото: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGESBRUCE BENNETT/GETTY IMAGES

Сборная России по хоккею обеспечила себе участие в четвертьфинале олимпийского турнира по итогам второго тура, поэтому третий матч — со сборной Чехии — не имел большого турнирного значения для нашей сборной. Тем не менее встреча получилась зажигательной – команды забросили 11 шайб и смогли выявить сильнейшего только в дополнительное время. Вот что говорят об этом матче зарубежные СМИ и участники матча со стороны сборной Чехии.

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«Действующие олимпийские чемпионы потерпели поражение»

«Команда Российского олимпийского комитета уже забронировала первое место в группе В. Тем не менее в матче с чехами ей было важно найти игру в нападении. Она добилась этой цели, забросив пять шайб в основное время. В то же время большинство чехов было слишком хорошим и позволило им добыть победу в овертайме со счётом 6:5», — пишет NBC.

«Когда НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде за считаные месяцы до начала турнира, многие предположили, что предсказывать результаты в мужском хоккейном турнире будет тяжело. Суббота стала отличным примером теории, ставшей реальностью. Действующие олимпийские чемпионы потерпели поражение, в то время как новички зимних Игр (сборная Дании. — Прим. «Чемпионата») одержали вторую победу в трёх матчах», — гласит материал на Sportsnet.

«Здесь не бывает простых матчей»

«Такая победа перед плей-офф очень важна, такие матчи с россиянами всегда особенные. Растём ли как команда? Да, определенно. Но давайте не будем обманывать самих себя. Мы вели со счётом 4:2 в третьем периоде и вдруг стали проигрывать со счётом 4:5. Это было не идеально с нашей стороны. Но у русских отличная команда. Так что мы можем быть счастливы, наслаждаться победой прямо сейчас. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Российский хоккеист назвал чехов симулянтами после поражения на Олимпиаде

Здесь не бывает простых матчей… Будем готовы к 1/8 финала, на кого бы мы ни вышли. Если мы хотим далеко продвинуться, то должны обыгрывать сильнейших. Так что сегодняшний матч вселил в нас уверенность, что мы сможем это сделать. Поэтому сделаем всё возможное, чтобы справиться с этим», — поделился эмоциями форвард Давид Крейчи.

«Очень важная победа»

Главный тренер чехов Филип Пешан высоко отозвался о прошедшем матче: «Мне понравился хоккей с обеих сторон. Хорошая игра для зрителей. Если бы я мог выбирать между 1:0 и 6:5 в овертайме, то предпочел бы второй вариант. Потому что в хоккей играют для болельщиков. Насколько важна сегодняшняя победа? Очень важна. Мы действительно заслужили победу в этой игре. Мы нашли способ обыграть сильную российскую команду. А теперь нам нужно немного отдохнуть. Скоро мы начнём готовиться к следующему матчу с ощущением, что победили двух сильных соперников.

Игра в большинстве стала ключом к победе. Мы провели очень сильный матч. Игроки сказали, что хорошая команда не позволила бы сделать из 4:2 4:5? Это правда. Но о силе команды говорит тот факт, что она смогла прийти в себя после такого провала. Такого происходить не должно, но надо отдать должное сопернику, у которого тоже очень сильная команда. Рад, что мы смогли всё преодолеть.

После игры остались на скамейке запасных и вместе закричали что-то очень необычное? После победы нам не хватает эмоций. К тому времени, когда мы все добрались до раздевалки после победы в матче со Швейцарией, половина парней была на велосипедах и всё такое. Спонтанно ребята сказали, что им нужно кричать, поэтому мы подождали, пока русские покинут лёд, чтобы это не выглядело как провокация».

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