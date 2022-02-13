«Норвежцев нет! Есть только Россия»

Елену Вяльбе и Александра Большунова уже предлагают представить к государственной награде!

Фото: AL BELLO/GETTY IMAGES AL BELLO/GETTY IMAGES

13 февраля сборная России завоевала уже четвёртую золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине! И второй день подряд успех сопутствовал нашей потрясающей лыжной команде. Накануне Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в блестящем стиле не знали себе равных в женской эстафете 4x5 км, а сегодня роскошную победу одержала мужская четвёрка в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова.

Видео дня

Эта победа стала первой для российских лыжников в эстафете на зимних Олимпиадах с 1980 года. Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде – тогда за команду выступали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов. После этого наша российская команда брала серебро в Сараево-1984, Калгари-1988, Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018. И вот оно – долгожданное золото! Да ещё какое уверенное – с более чем минутным отрывом от сборной Норвегии.

«Рад, что традиции продолжаются!»

«Это удивительные и фантастические победы — что вчера у женщин, что сегодня у мужчин! Мы старались мало об этом говорить, но победа в мужской эстафете была прогнозируемой. Россия — единственная страна, в которой очень сильная и ровная команда. У других есть слабые звенья. Плюс высота и сложная трасса, на которой ребята себя уверенно чувствуют.

Хотелось бы поздравить всех россиян, всех любителей лыжного спорта. Рад, что традиции продолжаются! Тренеры и Елена Валерьевна Вяльбе очень грамотно расставили спортсменов по этапам. Червоткин уже доказывал, что он хороший стартёр — можно сказать, он и сделал этот задел, что придало остальным уверенности. Рад за Устюгова! Наконец-то Сергей стал олимпийским чемпионом!» — отреагировал на победы лыжниц и лыжников олимпийский чемпион 1980 года Николай Зимятов.

«Великолепная гонка. Историческая победа!»

«Великолепная гонка. Историческая победа. Всё, что было задумано тренерским составом — было сделано. Мы как раз бежали, убегали и убегали, а в конце оставалось только уже удержать лидерство.

Все, кто смотрел гонку, видели, что на первом этапе наши как раз сделали задел. Потом норвежцы все этапы пытались догнать. Клебо в первый круг сначала втянулся, потом второй начал отыгрывать… Было видно, что он не в форме, не в том состоянии. Сергей же в хорошей форме, прошёл всё ровно и нисколько не дал ему приблизиться. Возможно, атака у соперников была: просто не такая явная. Наши в лучшей форме, чем норвежцы. Это видно было на всех этапах» — сказал чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин.

«Феноменальные лыжи. Настоящая «Красная машина»!»

«Настоящая «Красная машина»! Феноменальные лыжи. Одно из самых выдающихся выступлений за историю лыж в России и СССР. Гениальная расстановка! Как убежал Червоткин — гениально, Большунов великий, Спицов старался и терпел, Устюгову воздалось! Терпел — мужик! Наконец-то он стал олимпийским чемпионом. Это величайшее поколение! Всех поздравляю! Я счастлив!» — сказал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вяльбе нужно представить к государственной награде»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв после победы российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх предложил представить президента Федерации лыжных гонок России и главного тренера сборной России Елену Вяльбе к государственной награде.

«Феноменально, потрясающе! Даже эпитеты найти сложно. Сначала девушки, теперь мужики – реально круто. На фоне депрессивных сообщений, в ожидании суда, высказываний чудовищных полуэкспертов и стареющих руководителей из-за рубежа победа наших ребят просто потрясающая. Ещё раз поздравляю!

Вяльбе и вся её команда делает что-то невероятное. Думаю, руководство российского спорта должно представить Вяльбе к государственной награде. Спортсменов — само собой, а Елену Вяльбе — как президента федерации, которая демонстрирует такие результаты. У неё не просто по одному человеку, а целая команда звёзд», — сказал Свищёв.

«Исполнилось желание миллионов болельщиков»

«Нашим лыжникам сегодня не было равных! Когда финишировал Большунов, я загадала желание, что наши ребята должны с таким же преимуществом выиграть эстафету. Видно, что ребята демонстрировали большие скорости. Огромное спасибо ребятам, что выполнили моё желание. Также исполнилось и желание миллионов болельщиков — 42 года мы ждали победы в мужской эстафете.

Казалось бы, можно расслабиться, догнать никто не должен, но Устюгов ещё увеличил преимущество. Это говорит о том, что ребята бежали до последнего, чтобы порадовать болельщиков. Поздравляю ребят! У них впереди гонки, желаю удачи, сейчас надо немного выдохнуть и идти дальше», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Всё сложилось, как и у девчонок, даже лучше»

«Поздравляю ребят и всю страну с победой! Очень сильное и уверенное выступление. Всё сложилось, как и у девчонок, даже лучше. Готовность у ребят сильная, провалились норвежские соперники на первом этапе. Они уже не смогли достать наших ребят. Везёт сильнейшим, но тут не только везение, видна и огромная работа наших ребят. В нашей лыжной команде сборной России, команде Елены Валерьевны Вяльбе — теперь восемь олимпийских чемпионов», — поделился мыслями бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов.

«Наши лыжники доказали, что они настоящие олимпийские чемпионы»

«Команда смогла реализовать все этапы: сделали преимущество, и уже в комфортных условиях Сергей Устюгов довёл её до логического завершения. Все — красавцы! Наши лыжники доказали, что они настоящие олимпийские чемпионы.

Думаю, Алексей Червоткин сделал ключевое — отрыв. При такой погоде отрыв должен быть хотя бы 20-30 секунд — это позволяет не получать особого преимущества при снегопаде. Алексей свою задачу выполнил, дальше ребята просто довели до конца.

Все надеялись на медали, все хотели бороться. Но наши на данный момент лучшие. Так что будем надеяться, что эта их, так скажем, эйфория продлится не один год, и мы будем бороться только за первые места», — сказал вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

«Доказали, что норвежцев нет — есть только Россия! Мы лучшие в мире»

«Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами. Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению. 40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!» — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Бородавко заслужил Героя России, потом Вяльбе, потом Большунов»

«Настоящие красавцы и герои! Ребята — молодцы. Правильно сделали, что поставили Устюгова на последний этап. Думаю, его карьера подходит к концу, если он уйдёт олимпийским чемпионом, это будет потрясающе! Были переживания, но он не дал ничего сделать Клебо. В итоге сам Клебо встал, а Серёга докатил гениально до финиша.

Бородавко заслужил Героя России, потом Вяльбе, потом Большунов. Не надо бояться давать тем, кто заслужил. А часто дают тем, кто понятия не имеет. Но жираф большой, ему виднее», — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.