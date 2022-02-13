Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Его время — 40,45 секунды.
Золото Игр в этом виде программы выиграл представитель Венгрии Лю Шаолинь, опередив Ивлиева на 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).
Шорт-трек.
Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. 500 м.
1. Лю Шаолинь (Венгрия) — 40.34.
2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11
3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34
4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54
Отметим, что 21-летний Ивлиев является дебютантом Олимпийских игр. Это его первая медаль Игр в карьере.