Российские лыжники впервые за 42 года выиграли олимпийскую эстафету. Главных конкурентов из Норвегии они обошли на минуту

Российские лыжники захватили лидерство на первых этапах гонки

Эстафету в составе сборной России начинал Алексей Червоткин. Он спокойно работал в группе лидеров на первом кругу, а затем попытался уйти в отрыв. Его усилия принесли результат — россиянин завершил свой этап с преимуществом в 23,5 секунды над ближайшим преследователем, которым оказался лыжник из Италии Федерико Пеллегрино.

Видео дня

Главные соперники россиян норвежцы после первого этапа шли на третьей позиции с отставанием в 34,5 секунды. На втором этапе лидер российской сборной Александр Большунов не только не позволил преследователям догнать его, но и увеличил отрыв практически до минуты.

На финальном этапе российский спортсмен оставил позади лидера сборной Норвегии

Третий этап бежал Денис Спицов, который на Олимпиаде в Пекине завоевал серебряную медаль в скиатлоне. Он уверенно отработал на своем отрезке и не позволил соперникам радикально сократить отрыв — у российской команды сохранился запас в 45 секунд.

Финишером тренерский штаб сборной России выбрал Сергея Устюгова. Сергей — двукратный чемпион мира, но до этого ни разу не брал медали на Олимпиадах. Ему противостоял лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо, он пытался догнать Устюгова и на первых километрах сократил отставание на пять секунд, но не смог долго поддерживать темп, заданный россиянином.

За 3,4 километра до конца гонки Устюгов опережал норвежца более чем на минуту. Тот сосредоточился на борьбе за второе место с французом Морисом Манифика и выиграл ее. Устюгов же на последнем километре принимал поздравления от тренеров и финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

Лыжники из СССР и России не выигрывали олимпийскую эстафету 42 года

Сборная России никогда не побеждала в этом виде программы, а последний триумф отечественных спортсменов состоялся на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда чемпионами в составе сборной СССР стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов, которым удалось опередить норвежцев. После этого отечественные спортсмены часто пробивались в призовую тройку, но никогда до Олимпиады в Пекине не поднимались на высшую ступень пьедестала.

Четыре года назад на Играх в Пхенчхане россияне завоевали серебро, уступив признанным фаворитам — норвежцам. Тогда состав сборной России был практически таким же, как и в Пекине. Единственное отличие — вместо Сергея Устюгова выступал Андрей Ларьков. Днем ранее в Пекине эстафету выиграли российские лыжницы, так что золотой дубль в этом виде программы стал первым в истории сборной России.

Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом

До Игр в Пекине в активе лидера российской сборной Большунова было три серебряные и одна бронзовая медаль. Выступление в Китае он начал с золота в скиатлоне, затем завоевал серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 15 километров, а теперь взял вторую золотую медаль в составе эстафетной команды.

Уже после гонки классическим стилем Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпиадах. Сейчас в его активе семь таких наград. В Пекине ему предстоит выступить еще в двух видах программы — командном спринте и марафоне.

Сборная России завоевала четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Три из четырех золотых медалей российским спортсменам на Играх-2022 принесли лыжники. В общекомандном медальном зачете команда ОКР по общему количеству завоеванных наград делит второе место с Германией и Австрией. Спортсмены этих стран завоевали по 14 медалей. В лыжных гонках России нет равных. По количеству золотых медалей команда делит первенство с Норвегией, но по числу завоеванных наград россияне опережают соперника. В активе россиян семь медалей, а у норвежцев пять.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу

«42 года не побеждали в эстафетах на Олимпиаде! Реально?! Офигеть! Они же еще не родились тогда! А у кого-то даже родители не родились!» — заявила Вяльбе «Спорт-Экспрессу» после гонки. При этом она трижды становилась олимпийской чемпионкой, все три победы были добыты как раз в эстафете. Она побеждала на Играх в 1992, 1994 и 1998 годах.