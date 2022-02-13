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Олимпиада-2022
39 минут назад

Фигуристка Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Ura.Ru

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на тренировке, проходящей в Пекине. Что вызывало слезы спортсменки, неизвестно.

Валиева расплакалась на тренировке в Пекине
Фото: telegram-канал «Пул N3»telegram-канал «Пул N3»

На кадрах, которые публикует telegram-канал «Пул N3», спортсменка, представляющая Россию на Олимпиаде в Пекине, приостановила тренировку из-за слез. Она подъехала к бортику и плакала в объятиях тренера Этери Тутберидзе.

Золото не отберут: с Валиевой сняли отстранение

Ранее в одной из проб спортсменки якобы обнаружили допинг, сообщает «Национальная служба новостей». За это ей грозили отстранением от выступлений на Олимпиаде. Однако затем ее включили в короткую программу на Играх. Уточняется, что ее подозревают в употреблении триметазидина, который может быть выявлен в организме, если девушка пила средство от мигрени, уточняет RT. Тем не менее за это может грозить дисквалификация до четырех лет, передает «Дни.ру».

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