Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Ранее в одной из проб спортсменки якобы обнаружили допинг, сообщает «Национальная служба новостей». За это ей грозили отстранением от выступлений на Олимпиаде. Однако затем ее включили в короткую программу на Играх. Уточняется, что ее подозревают в употреблении триметазидина, который может быть выявлен в организме, если девушка пила средство от мигрени, уточняет RT. Тем не менее за это может грозить дисквалификация до четырех лет, передает «Дни.ру».