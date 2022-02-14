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Олимпиада-2022
1 час назад

Почетный президент ОКР считает, что допинг-скандал с Валиевой — это спланированная акция против России

RT на русскомиещё 4

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

ОКР: скандал с Валиевой — это спланированная акция против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всё это очень напоминает заранее спланированную акцию, направленную на то, чтобы дискредитировать спортсменов нашей страны», — цитирует Смирнова Vesti.ru.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

Ранее Роднина резко высказалась о допинге в России после истории с Валиевой.

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