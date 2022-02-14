Российские фигуристы завоевали серебро Игр в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду.

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Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15). Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89).

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12 февраля французский дуэт установил новый мировой рекорд в ритм-танце. Предыдущий мировой рекорд по сумме танцев принадлежал им же и составлял 226,61 балла. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07; 84,09 + 120,98), Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16).

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.

Кацалапов и Синицина представляют Спортивную школу олимпийского резерва "Москвич". Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиады 2018 года.