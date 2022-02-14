В Спортивном арбитражном суде (CAS) обнародовали решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов. Спортсменка продолжит участие в Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости.

Сомнительная проба у Камилы Валиевой была взята до начала Олимпиады. Анализ, который показал запрещенный препарат, спортсменка сдала 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. О триметазидине сообщила шведская лаборатория, аккредитованная WADA. В Олимпийском комитете России обратили внимание, что по международным стандартам обработка должна была составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

После получения результатов пробы российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от участия в соревнованиях. Этот запрет был оспорен спортсменкой и в итоге отменен. Однако с таким решением не согласились Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитраж.

СAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства Таким образом Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях, которые начнутся в Пекине 15 февраля.

«Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», - пояснили в суде.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. При этом именно Валиева сыграла в успехе команды решающую роль, показав лучшие результаты как в короткой, так и в произвольной программах. Положительная допинг-проба спортсменки поставила под угрозу получение россиянами медалей.