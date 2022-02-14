Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, оказавшаяся положительной, не была отмечена в качестве приоритетной, и в лаборатории не знали, что ее необходимо проверить до начала Олимпиады в Пекине. Об этом со ссылкой на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) пишет sports.ru.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов из-за того, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Анализ был взят у спортсменки до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года. В Олимпийском комитете России обратили внимание, что по международным стандартам проба должна была быть обработана за 20 дней. Однако она добиралась из Санкт-Петербурга до аккредитованной WADA лаборатории в Стокгольме почти месяц.

«По информации WADA, образец пробы не был отмечен Российской национальной антидопинговой организацией (РУСАДА) как приоритетный, когда его получила лаборатория в Стокгольме. Это означало, что у лаборатории не было сведений об оперативной проверке пробы», – пояснили в WADA.

При этом во Всемирном антидопинговом агентстве выразили разочарование решением не отстранять Камилу Валиеву от выступлений на Олимпиаде в Пекине, которое принял Спортивный арбитражный суд.

«Апелляция в CAS была основана на позиции WADA о том, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене обязательного временного отстранения спортсмена не соответствовало положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано сегодняшним решением панели CAS», – заявили в антидопинговом агентстве.

Ранее о «разочаровании» решением CAS заявили также Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC). А американская журналистка Кристин Бреннан назвала его «пощечиной для спортсменов, которые не жульничают». При этом вопрос олимпийских медалей на командном турнире фигуристов пока не решен. Второе место на нем заняла сборная США.

В свою очередь тренер Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что весь скандал с ее подопечной был изначально спланирован.