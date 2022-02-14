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Олимпиада-2022
53 минуты назад

Перечислены возможные пути попадания запрещенного препарата в пробу Валиевой

Lenta.ru

Попадание запрещенных препаратов в организм спортсменов является рядовым событием, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру». Она рассказала, что вещества могут попасть с зубной пастой, помадой, были также случаи, когда их подсыпали соперники или даже партнеры по команде.

Как запрещенный препарат мог попасть в пробу Валиевой
Фото: ReutersReuters

CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Она допущена до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Вообще, произошедшее — довольно рядовое событие для мировых спортсменов. Микродозы запрещенных препаратов попадают с зубной пастой, с помадой, через поцелуи. Были случаи, когда их подсыпали соперники. Вариантов попадания в организм много, но спортсменов все же оправдывали: допинг считается таковым только тогда, когда спортсмен все делал сознательно, когда препарат дал ему преимущество. Дозы Камилы никаких преимуществ не дают», — сказала Журова.

Депутат заключила, что давление на фигуристку, тем не менее, все равно будет продолжаться. В частности, после Олимпиады необходимо будет выяснить, как именно препарат попал в организм.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

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